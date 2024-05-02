Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира за выход в финал

На престижном грунтовом "тысячнике" в Мадриде близится развязка и в женском, и в мужском розыгрыше. Еще один непростой матч предстоит провести Елене Рыбакиной, которая считается одной из главных фавориток.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Арина Соболенко (Беларусь). 3 мая, 00:30 (время Астаны)



Елену Рыбакину после казахстанского дерби в 1/4-й ожидает не менее принципиальный матч в полуфинале. Накануне она подтвердила, что не зря является первой ракеткой страны, обыграв Юлию Путинцеву. Елена проиграла землячке первый сет, но затем сделала мощный камбэк (4:6, 7:6 (7:4), 7:5). Теперь же за выход в финал предстоит сыграть с еще более грозной соперницей.



Если Путинцева, занимающая в рейтинге WTA 50-е место, крепкий середнячок и скорее просто неудобна для Рыбакиной из-за невысокого роста и манеры игры, то представительница Беларуси – теннисистка топ-класса. Рыбакина и Соболенко постоянно ведут борьбу за место в топ-3. Сейчас Елена является четвертой ракеткой мира, а Арина – второй. Обе – высокие, хладнокровные, обладающие мощной подачей, способные менять тактику по ходу игры. Соперницы много раз встречались на корте, их последняя встреча на старте нынешнего сезона завершилась в пользу казахстанки, вот только на грунте теннисистки до этого дня ни разу не пересекались.



Соболенко в Мадриде защищает прошлогодний титул. На пути к полуфиналу она одержала три победы над менее рейтинговыми соперницами, но каждой из них отдала по сету. После победы на Australian Open 2024 белоруска не взяла ни одного титула. Для Рыбакиной же в столице Испании самой сложной соперницей оказалась Путинцева. Она идет на серии из восьми побед. В Мадрид приехала после триумфа в Штутгарте, а до этого стала чемпионкой в Абу-Даби и Брисбене.



Эксперты Olimpbet не видят в этом матче явного фаворита – П1 – 1.9, П2 – 1.91. На победу Рыбакиной в трех сетах предлагается кэф 4.5.



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Фото: Olimpbet





Даниил Медведев (Россия) – Иржи Лехечка (Чехия). 2 мая, 23:00



Четвертая ракетка мира среди мужчин Даниил Медведев в 1/8-й выбил из борьбы казахстанца Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин реализовал три брейк-поинта и проиграл два гейма на своей подаче, причем изначально уступал. Это был его первый матч на турнире, в котором он уложился в два сета. До этого выигрыши над Себастьяном Кордой и Маттео Арнальди дались только в трех партиях.



Лехечка, 31-я ракетка мира, в 1/8-й выбил из борьбы Рафаэля Надаля, который пытается сыграть свой последний сезон. Чех уложился в два сета, не проиграв ни одного гейма на своей подаче. Он находится в неплохой форме и вполне может навязать борьбу сопернику, для которого грунт не является профильным покрытием. Но Медведев – это не стареющий Надаль, на приеме он очень хорош, а класс должен взять вверх.



Аналитики Olimpbet в этой паре прогнозируют проход Медведева – П1 – 1.54, П2 – 2.5. Навряд ли этот матч будет затяжным – Тот (22.5) М – 1.89.



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