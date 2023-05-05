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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Изменения в законодательстве за текущую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за прошедшую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • С 14 мая торговля на рынках будет возможна на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы Министерства торговли и интеграции.
  • Майнеры будут представлять сведения о своих доходах в целях налогообложения по утвержденным правилам.
  • Утверждены проверочные листы в сфере цифровых активов в отношении майнеров.
  • Образовательные достижения школьников 4 и 9 классов и учащихся ТиППО будут проверять на компьютерном тестировании.
  • С 9 мая начнут действовать Правила освидетельствования морских судов. Цель документа – обеспечить условия безопасности плавания, охраны жизни и здоровья пассажиров и судовых экипажей, сохранности перевозимых грузов.
  • Обновлены: правила расследования аварийных случаев с судами, правила расследования нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также правила расследования авиационных происшествий.
  • Взимать плату за проезд по платным автодорогам будут с помощью устройства программно-аппаратного комплекса согласно новым правилам.
  • Детализированы санэпидтребования к отдельным объектам общественного питания (столовые школ, детсадов, детских санаториев, лагерей (в т.ч. юрточного типа), в организациях здравоохранения, на объектах промышленности, нефтедобывающей промышленности, а также к организации питания в поездах и самолетах).

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Элина Черногрицкая
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