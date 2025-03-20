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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 16:33 Фото: zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Обнародован полный текст Бюджетного кодекса и сопутствующие поправки.
  • Указом Президента образовано Агентство РК по атомной энергии. Председателем агентства назначен Алмасадам Саткалиев.
  • Новый вид воинской службы ввели в Казахстане – служба в резерве: соответствующие поправки подписал Токаев.
  • На пунктах пропуска с Кыргызстаном запустили платную электронную очередь.
  • С 1 июля 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила пользования тепловой энергией.
  • В территории нескольких СЭЗ включили аэропорты.
  • Министерство торговли утвердило Перечень социально значимых биржевых товаров.
  • Как будут формировать резервный и гарантийный фонды товарных бирж: министр торговли утвердил соответствующие правила.
  • Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" будет отвечать за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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