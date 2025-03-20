Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Обнародован полный текст Бюджетного кодекса и сопутствующие поправки.
- Указом Президента образовано Агентство РК по атомной энергии. Председателем агентства назначен Алмасадам Саткалиев.
- Новый вид воинской службы ввели в Казахстане – служба в резерве: соответствующие поправки подписал Токаев.
- На пунктах пропуска с Кыргызстаном запустили платную электронную очередь.
- С 1 июля 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила пользования тепловой энергией.
- В территории нескольких СЭЗ включили аэропорты.
- Министерство торговли утвердило Перечень социально значимых биржевых товаров.
- Как будут формировать резервный и гарантийный фонды товарных бирж: министр торговли утвердил соответствующие правила.
- Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" будет отвечать за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка.
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