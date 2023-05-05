Режиссер Владимир Крылов отмечает 60-летний юбилей

5 мая свой 60-летний юбилей отмечает ведущий мастер сцены, артист "Мәдениет қайраткері" высшей категории, главный режиссер легендарного Театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац Владимир Крылов, сообщает Zakon.kz.

Свой первый спектакль "Моя старшая сестра" по пьесе А. Володина он поставил в 1989 году под руководством заслуженного деятеля искусств Казахстана и России, театрального режиссера Бориса Преображенского. За время служения театру воплотил на сцене более семидесяти ярких образов, поставил десятки спектаклей, имеющих неизменный успех у зрителей.

Фото: театр для детей и юношества им. Н.Сац

Быть режиссером – значит обладать творческой смелостью, быть создателем своего особенного сценического мира, решать любые творческие задачи, являться дипломатом, педагогом, психологом, драматургом, художником, музыкантом и хореографом. Владимир Викторович обладает всеми этими качествами в полной мере и еще одним самым главным и редким, название которому – служение. Он служит театру более 30 лет, он безгранично предан сцене, любит театр и понимает театр. Он настоящий неутомимый просветитель – сколько премьер спектаклей состоялось благодаря его усилиям! Сколько он воспитал талантливых учеников, со многими из которых выходит на сцену сегодня. Сколько детей и взрослых испытали радость от встречи с театральным искусством и полюбили театр навсегда благодаря его творчеству, таланту и неутомимому поиску!

Фото: театр для детей и юношества им. Н.Сац

Коллектив и труппа театра имени Наталии Сац от всей души поздравили его с юбилеем.

"Дорогой Владимир Викторович! Пусть всегда горит в Вашем сердце огонь любви к искусству, к людям и к миру. Счастья Вам, здоровья, новых свершений, успехов и творческих побед! С юбилеем!" – коллектив и труппа театра имени Наталии Сац.