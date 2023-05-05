В Казахстане озвучили среднюю зарплату
В Бюро национальной статистики назвали среднюю заработную плату в разрезе регионов:
- Максимальная – в Атырауской области – 618 420 тенге;
- минимальная – в Северо-Казахстанской области – 241 102 тенге.
Средняя заработная плата в разрезе отраслей:
- Максимальная – в горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге;
- минимальная – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 179 388 тенге.
При расчете среднего значения заработной платы общий фонд оплаты труда делится на количество сотрудников. Это среднее арифметическое значение, которое не может совпадать с личной заработной платой каждого человека.
Размер заработной платы варьируется в зависимости от категории, стажа и квалификации работника, также отрасли и региона, где трудится работник. Среднее значение заработной платы указывается с учетом всех видов вычетов (подоходный налог, пенсионные и другие виды отчислений).
5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военным.