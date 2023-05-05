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В Казахстане озвучили среднюю зарплату

тенге, зарплата, деньги Фото: Zakon.kz
Медианная заработная плата по оценке в І квартале 2023 года составила 225 736 тенге. Среднеарифметическая заработная плата в І квартале составила 340 636 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 19,3%, в реальном выражении снижение на 0,6%, сообщает Zakon.kz.

В Бюро национальной статистики назвали среднюю заработную плату в разрезе регионов:

  • Максимальная – в Атырауской области – 618 420 тенге;
  • минимальная – в Северо-Казахстанской области – 241 102 тенге. 

Средняя заработная плата в разрезе отраслей:

  • Максимальная – в горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге;
  • минимальная – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 179 388 тенге. 

При расчете среднего значения заработной платы общий фонд оплаты труда делится на количество сотрудников. Это среднее арифметическое значение, которое не может совпадать с личной заработной платой каждого человека.

Размер заработной платы варьируется в зависимости от категории, стажа и квалификации работника, также отрасли и региона, где трудится работник. Среднее значение заработной платы указывается с учетом всех видов вычетов (подоходный налог, пенсионные и другие виды отчислений).

5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военным. 

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Бюро национальной статистики Казахстан
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