Как в Атырау отметили День защитника Отечества
Он поздравил жителей с праздником.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
"Защита Родины – это дело чести. Как сказал Бауыржан Момышулы, мужество – это нравственная сила народа, отзывчивость – качество мужчины. С профессиональным праздником наших доблестных граждан, которые сегодня защищают безопасность нашей независимой страны, спокойствие границ! Внешняя политика страны построена на создании мирных отношений со странами всего мира. В казахской истории, несомненно, много героев. Тем не менее, пусть их ряды растут! Пусть у нас будут спокойные и мирные дни!" Марат Мурзиев
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
На торжественном мероприятии благодарственным письмом акима области были награждены 16 человек, добросовестно выполнявших свои профессиональные обязанности, ответственно подходивших к своему делу и демонстрирующих достойный образец воинской дисциплины.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В рамках мероприятия заместитель акима области Марат Мурзиев ознакомился с работой выставки военной техники, организованной региональным командованием "Батыс".
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
На выставке представлены плавучая разведывательная лодка "РОТАН-660", противовоздушная зенитная установка "ЗУ-23", бронированный колесный транспорт "Арлан", полевой комплекс средств автоматизации мобильного исполнения.