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Как в Атырау отметили День защитника Отечества

военные Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В мероприятии, прошедшем в Казахском академическом драматическом театре им. Махамбета, принял участие заместитель акима области Марат Мурзиев, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил жителей с праздником.

праздник

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Защита Родины – это дело чести. Как сказал Бауыржан Момышулы, мужество – это нравственная сила народа, отзывчивость – качество мужчины. С профессиональным праздником наших доблестных граждан, которые сегодня защищают безопасность нашей независимой страны, спокойствие границ! Внешняя политика страны построена на создании мирных отношений со странами всего мира. В казахской истории, несомненно, много героев. Тем не менее, пусть их ряды растут! Пусть у нас будут спокойные и мирные дни!" Марат Мурзиев
праздник

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На торжественном мероприятии благодарственным письмом акима области были награждены 16 человек, добросовестно выполнявших свои профессиональные обязанности, ответственно подходивших к своему делу и демонстрирующих достойный образец воинской дисциплины.

техника

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках мероприятия заместитель акима области Марат Мурзиев ознакомился с работой выставки военной техники, организованной региональным командованием "Батыс".

техника

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На выставке представлены плавучая разведывательная лодка "РОТАН-660", противовоздушная зенитная установка "ЗУ-23", бронированный колесный транспорт "Арлан", полевой комплекс средств автоматизации мобильного исполнения.

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