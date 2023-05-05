Как в Атырау отметили День защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В мероприятии, прошедшем в Казахском академическом драматическом театре им. Махамбета, принял участие заместитель акима области Марат Мурзиев, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил жителей с праздником. Фото: пресс-служба акимата Атырауской области "Защита Родины – это дело чести. Как сказал Бауыржан Момышулы, мужество – это нравственная сила народа, отзывчивость – качество мужчины. С профессиональным праздником наших доблестных граждан, которые сегодня защищают безопасность нашей независимой страны, спокойствие границ! Внешняя политика страны построена на создании мирных отношений со странами всего мира. В казахской истории, несомненно, много героев. Тем не менее, пусть их ряды растут! Пусть у нас будут спокойные и мирные дни!" Марат Мурзиев Фото: пресс-служба акимата Атырауской области На торжественном мероприятии благодарственным письмом акима области были награждены 16 человек, добросовестно выполнявших свои профессиональные обязанности, ответственно подходивших к своему делу и демонстрирующих достойный образец воинской дисциплины. Фото: пресс-служба акимата Атырауской области В рамках мероприятия заместитель акима области Марат Мурзиев ознакомился с работой выставки военной техники, организованной региональным командованием "Батыс". Фото: пресс-служба акимата Атырауской области На выставке представлены плавучая разведывательная лодка "РОТАН-660", противовоздушная зенитная установка "ЗУ-23", бронированный колесный транспорт "Арлан", полевой комплекс средств автоматизации мобильного исполнения. Читайте также О новом виде мошенничества через мессенджеры предупредили в КГД РК TikTok поддержал инициативы РК по улучшению законодательства об онлайн-платформах

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