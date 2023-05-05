Попал в рабство и просил денег: в Алматинской области проверили жалобу мужчины

В ДП Алматинской области проверили информацию, распространяемую в соцсети, о том, что мужчина попал в рабство и был вынужден заниматься попрошайничеством, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео, на котором мужчина на костылях без одной ноги утверждает, что неизвестные люди забрали у него документы и заставляют просить деньги на улице. По его словам, он живет в подвале, а все собранные средства отдает людям, которые удерживают его в рабстве.



Сотрудники Управления полиции Енбекшиказахского района и прокуратура провели специальную проверку по факту.

"В результате проведенных мероприятий заявленное в публикации не нашло своего подтверждения. Во время проверочных работ стало известно, что доводы гражданина 1991 года рождения не нашли своего подтверждения, о чем было доведено до автора публикации. По факту продолжается проверка, направленная на обеспечение полноты и всесторонности в расследовании дела", – говорится в сообщении.

Затем задержанный на видео признал, что обманывал прохожих.

"У меня нет ноги выше колена. В свое время отбил палец, потом отморозил. Перенес несколько операций, мне отрезали ногу. Я ходил по базарам и просил деньги у людей. Меня девушка на базаре снимала на видео, я там кипишевал, что меня забрали в рабство. На самом деле меня никто не забирал, я сам пошел к людям", – рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что, по информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в Мьянме за казахстанцев, попавших в трудовое рабство, требовали по 6 млн тенге.