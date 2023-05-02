Шесть миллионов тенге требовали за казахстанцев рабовладельцы в Мьянме

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в Мьянме за казахстанцев, попавших в трудовое рабство, требовали по шесть миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сколько бы ни публиковали информации о фактах трудового рабства в так называемом "золотом треугольнике", казахстанцы все равно попадают в эту ловушку.

"На этот раз, по нашей информации, там нашли пятерых казахстанцев. В середине апреля к нашему консулу в Таиланде обратился парень. "Со мной еще четверо парней, всего нас пятеро, мы здесь в рабстве", – сообщил он консулу. Теперь, поскольку такая практика уже была и раньше, а у консула есть опыт спасения немалого количества граждан, он дал им несколько советов, что делать. За каждого гражданина Казахстана они просили 6 миллионов тенге, и только после этого они были готовы отпустить. Эти 6 миллионов тенге они просят за понесенные свои расходы, авиабилеты, проживание, перелет, переезд, визы и другие документы. У них, конечно же, не было таких денег, и они решили бежать". Айбек Смадияров

Он отметил, что место, где парней держали в рабстве, находится прямо у границы – небольшой реки. Казахстанцы решили переплыть ее и бежать в Таиланд. Однако с консулом они связались только за полчаса перед побегом. А ему, чтобы добраться до них из Бангкока, требовалось 7-8 часов.

"Эти ребята вышли на территорию компании, и их преследовали ее сотрудники, четверо успели уплыть, один не смог переплыть. Представители компании поймали его и забрали обратно. Четверо из них переплыли реку, за ними последовали представители компании, которые пересекли границу, переплыли и погнались за ними с территории Таиланда. Наши граждане тут же позвонили консулу и сказали, что им нужна помощь. Наш консул сразу же связался с пограничниками и полицией тайских властей, которые встретили наших ребят. Сейчас все четверо находятся в Бангкоке в целости и сохранности, и мы ожидаем их возвращения в страну в ближайшие 3-4 дня". Айбек Смадияров

Они, конечно же, нарушили миграционное законодательство, и их привлекли к судебному преследованию и депортации за нарушение иммиграционного законодательства Таиланда. Но благодаря вмешательству посольства их освободили от уплаты штрафа.

Ранее Айбек Смадияров рассказывал о других казахстанцах, также оказавшихся в рабстве в "золотом треугольнике".