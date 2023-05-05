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Ситуация в Украине: Дания и ФРГ передадут Киеву 80 танков, Британия заявила о перепродаже украинского оружия

танк Леопард Фото: wikimedia.org
Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.
  • Атака беспилотников на Кремль – враждебный акт, Россия будет отвечать конкретными действиями – глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • Белый дом утверждает, что США никоим образом не были причастны к организации атаки на Кремль при помощи беспилотников.
  • ЕС считает единственным мирным планом по Украине план Владимира Зеленского, китайскую инициативу Брюссель не воспринимает всерьез, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
  • НАТО провела учения на фоне опасений удара РФ по инфраструктуре Европы и США – СМИ.
  • Переговоры по зерновой сделке между РФ, Турцией, Украиной и ООН пройдут в Стамбуле 5 мая на техническом уровне, утверждают в Минобороны Турции.
  • Россия работает над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
  • Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1, заявили в минобороны Дании.
  • Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с Путиным в Давосе полагал, что российская "специальная военная операция" в Украине является "лишь вопросом времени".
  • Совет ЕС одобрил решение о выделении миллиарда евро на закупку снарядов и ракет для Киева.
  • В Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
  • Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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Редакция Zakon.kz
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