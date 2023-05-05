Ситуация в Украине: Дания и ФРГ передадут Киеву 80 танков, Британия заявила о перепродаже украинского оружия

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Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

Атака беспилотников на Кремль – враждебный акт, Россия будет отвечать конкретными действиями – глава МИД РФ Сергей Лавров.

Белый дом утверждает, что США никоим образом не были причастны к организации атаки на Кремль при помощи беспилотников.

ЕС считает единственным мирным планом по Украине план Владимира Зеленского, китайскую инициативу Брюссель не воспринимает всерьез, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

НАТО провела учения на фоне опасений удара РФ по инфраструктуре Европы и США – СМИ.

Переговоры по зерновой сделке между РФ, Турцией, Украиной и ООН пройдут в Стамбуле 5 мая на техническом уровне, утверждают в Минобороны Турции.

Россия работает над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1, заявили в минобороны Дании.

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с Путиным в Давосе полагал, что российская "специальная военная операция" в Украине является "лишь вопросом времени".

Совет ЕС одобрил решение о выделении миллиарда евро на закупку снарядов и ракет для Киева.



В Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Читайте также Белиз может отказаться от подданства Великобритании Президент Сербии заявил о желании вернуть смертную казнь Премьер-министр Австралии присягнет на верность королю Чарльзу III, несмотря на взгляды о независимости

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