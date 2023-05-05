Еще одним казахстанским боксером стало меньше на ЧМ-2023 в Ташкенте

В пятый день мирового первенства по боксу на ринг Ташкента поднялись три представителя казахстанского бокса. И один из них, Айбек Оралбай, вынужден был покинуть данный турнир, проиграв своему сопернику, сообщает Zakon.kz.

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Айбек Оралбай (86 кг) ничего не смог противопоставить своему оппоненту из Италии – Мухиддину Азиз Аббесу, серебряному призеру ЧМ-2021 и чемпиону Европы, которому уступил с явным преимуществом – 0:4. Тем самым казахстанец стал очередным боксером нашей сборной, которому закрылись дороги к медалям ЧМ-2023.

Ранее из турнира вылетели Талгат Сырымбетов (до 60 кг) и Санатали Тольтаев (до 63,5 кг).





Фото: Instagram/drs_kz

Пятый день ЧМ-2023 стал не только огорчением, но и радостным, так как победы отпраздновали два наших боксера. Если один из братьев Оралбай проиграл, то другой, Нурбек, сумел порадовать болельщиков, переиграв своего визави из Азербайджана. В 1/16 финала в весовой категории до 80 кг Нурбек Оралбай победил Мурада Аллахвердиева, чемпиона Европы среди молодежи.





В весовой категории до 57 кг выступал Серик Темиржанов, который в 1/16 финала переиграл по очкам Абдул-Карим Батили из Мали.

Далее, 7 мая, казахстанский вице-чемпион мира-2021 встретится с венгерским боксером Роландом Вересом.