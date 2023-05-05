Как вызволенные из плена львята осваиваются в зоопарке Алматы

Большую часть времени львята, вызволенные из плена, лежат в углу клетки зоопарка, не отходя друг от друга. Сейчас они в карантинной зоне. Им выделили отдельную клетку по соседству с беркутом. К новым условиям маленькие хищники пока не привыкли, сообщает Zakon.kz.

Когда люди подходят к ним ближе, отмечает КТК, зверята начинают ворчать. Это естественная реакция после стресса, говорят специалисты.

Отмечается, что один львенок прибыл в ошейнике с цепью, которую сразу же сняли. А вот избавить себя от ремня на шее животное до сих пор не позволяет. Других следов жестокого обращения при первичном осмотре ветврачи не обнаружили, но заметили, что питомцев недокармливали.

"Они были очень возбужденные, испуганные, так как полная смена обстановки, люди незнакомые. Пока мы с ними никаких процедур не проводили. В течение недели они успокоятся, потом уже будем делать обездвиживание, брать анализы крови, смывы, все прочее. По внешнему виду не скажешь, чтобы им что-то кололи". Главный ветеринарный врач зоопарка г. Алматы Азамат Дуйсенов

Обоим львам, по словам ветеринаров, не больше пяти месяцев. Возможно, это брат и сестра. Откуда их привезли, сколько времени и зачем удерживали в подсобном помещении, остается загадкой.

Обидчиком оказался 22-летний алматинец. По данному факту заведено уголовное дело.

Зоозащитники утверждают, что в Казахстане участились случаи содержания экзотических животных дома. Эксперты считают: чтобы решить эту проблему, необходимо усилить контроль на таможне и ужесточить наказание за жестокое обращение.

"Это же не первый случай, когда у нас у людей во дворах содержатся львы, крокодилы, а теперь вот эти бедные несчастные львята, с которыми непонятно что будет в будущем. Их отлучили от матери. Их вырвали, возможно, из дикой природы, либо это какие-то передвижные цирки и зоопарки, которые торгуют этими животными в "черной" контрабанде". Президент Казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE – Забота" Юлия Коваленко

Из-за таких случаев алматинский зоопарк переполнен львами. Теперь их там восемь. Большинство – конфискованные. Новые питомцы проведут в зверинце месяц. Где они будут жить дальше, решат к завершению карантина.

Ранее сообщалось, что двух львят держал алматинец в подсобке.