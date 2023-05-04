Двух львят держал алматинец в подсобке

Алматинец незаконно держал двух пятимесячных львят в подсобке. Как рассказали Zakon.kz в полиции Алматинской области, животных изъяли.

По данным регионального ведомства, 4 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП Алматинской области изобличили гражданина 2001 года рождения, который незаконно содержал редких животных, а именно двух детенышей льва в возрасте пяти месяцев.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 339 ч.1 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными")". Начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов

Также отмечено, что в ходе досудебного расследования было установлено, что детеныши содержались в подсобном помещении и были завезены жителем Алматы.

"Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных. По данному факту проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности в расследовании уголовного дела", – заключили в полиции.