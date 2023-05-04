Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Двух львят держал алматинец в подсобке

Двух львят держал алматинец в подсобке Фото: pixabay
Алматинец незаконно держал двух пятимесячных львят в подсобке. Как рассказали Zakon.kz в полиции Алматинской области, животных изъяли.

По данным регионального ведомства, 4 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП Алматинской области изобличили гражданина 2001 года рождения, который незаконно содержал редких животных, а именно двух детенышей льва в возрасте пяти месяцев.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 339 ч.1 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными")".Начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов

Также отмечено, что в ходе досудебного расследования было установлено, что детеныши содержались в подсобном помещении и были завезены жителем Алматы.

"Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных. По данному факту проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности в расследовании уголовного дела", – заключили в полиции.

Читайте также

В Усть-Каменогорске временная остановка машины обернулась пожаром

Столичные подростки забрались на вышку у океанариума

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления