Многодетных матерей Павлодара заселили в непригодные для жизни дома

Многодетные матери Павлодара жалуются на непригодность жилья, которое получили по госпрограмме от государства, сообщает Zakon.kz.

Вся улица имени Маншук Маметовой заселена матерями-героинями и многодетными семьями. Жилье по этой улице павлодарские семьи получили недавно, но жить в них невозможно, передает Первый канал Евразия.

Жители жалуются на непригодные туалеты, которыми нет возможности пользоваться, стылую воду, холод и сырость. В акимате города признают проблемы, но заверяют, что не знали о них заранее.

Все дома по улице Маметовой купили готовыми у застройщика. Вся улица бюджету обошлась в 360 миллионов тенге. Теперь недобросовестный строитель обязан будет устранить все нарушения до 15 мая.

В акимате уверяют, что принимать объекты будут коллегиально.

Ранее в Актобе две опасные для жизни четырехэтажки признали не аварийными, а предаварийными и решили в них провести капремонт. 48 семьям, которых временно переселили в другие дома, придется сюда вернуться после ремонта - многоэтажки, наконец, решили отремонтировать.

