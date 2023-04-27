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Опасное жилье: власти Актобе решили отремонтировать печально известные новостройки

Опасное жилье: власти Актобе решили отремонтировать трещащие по швам новостройки Фото: скриншот с видео
Две опасные для жизни четырехэтажки признали не аварийными, а предаварийными и решили в них провести капремонт. 48 семьям, которых временно переселили в другие дома придется сюда вернуться после ремонта, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала КТК, когда жильцы заявили, что фундамент домов расходится по швам власти напугались, но после оценки экспертов решили все же сделать ремонт. Однако насколько он затянется пока неизвестно.

"По итогам обследования дано заключение о том, что дом находится в предаварийном состоянии. Это связано было из-за качества бетона. В заключении говорится о том, что, возможно, бетон изготавливался кустарным методом. Для того чтобы усилить дом, усилить конструкцию дома, на данный момент привлекается компания" Руслан Ажниязов, руководитель отдела жилищной инспекции акимата г. Актобе

Оба дома построили всего три года назад по госпрограмме для льготников. На это из бюджета было потрачено почти 400 млн тенге. 

Ранее мы писали, что в Актобе построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам.

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