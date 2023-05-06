Запись на бесплатные секции в Алматы стартует 10 мая

10 мая в 18:00 открывается второй этап записи в очередь на бесплатные творческие кружки и спортивные секции. Первый прошел 3 мая. Заявления смогли подать 15 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

На вопросы о работе портала, механизмах движения очереди и выдачи ваучеров рассказала представитель компании QazTiqet, разработчик портала damubala.kz Сауле Жумажанова.

– Почему количество мест для записи в очередь было ограничено?

– В текущем году акимат Алматы выделил для реализации программы подушевого финансирования 16,2 млрд тг. В добавок к этому переход на новую платформу DamuBala и связанная с этим "чистка" базы от "мертвых душ", неработающих поставщиков позволила высвободить часть средств для новых участников с прошлых лет. В рамках высвобожденного бюджета акиматом была объявлена запись новых детей в очередь. Она открылась 3 мая 2023 года в 18:00. По итогам 1 этапа поступило 15 тысяч заявлений от родителей, и будут еще во время второго этапа.

В случае с Алматы система предполагает не общую очередь на город, а отдельные для каждого из районов по творчеству и спорту. В итоге параллельно на портале формируются 16 очередей.

Все совпадения порядковых номеров в очередях означают лишь то, что вы занимаете одинаковые позиции в списках по разным районам. Например, ваш ребенок под номером 12 в очереди на спорт в Медеуском районе, а ребенок ваших друзей под номером 12 в списке на творчество по Наурызбайскому району.

– Когда будут выданы ваучеры записавшимся 3 мая?

– Выдача ваучеров для детей, зарегистрировавшихся 3 мая, будет осуществляться с 10 по 18 мая.

– Когда планируется второй этап записи в очередь?

– 10 мая в 18:00 будет открыта запись в бесплатные творческие кружки и спортивные секции. Механизм записи в очередь будет следующим:

Прием заявлений будет осуществляться на постоянной основе.

Очередь всегда подвижна. Дело в том, что кто-то отказывается от ваучера или не подтверждает запись. Освободившиеся места в таких случаях занимает другой ребенок из очереди. Выдача ваучеров осуществляется в порядке очереди и приостанавливается при полном распределении объема средств оператора до следующего высвобождения бюджетных средств.

Оно происходит:

по мере архивации ваучера поставщиком (когда ребенок перестает посещать секцию, поставщик архивирует ваучер),

при пропуске более 3-х занятий без уважительной причины,

при неподписании табеля посещаемости родителем,

при нарушении условий договора с поставщиком услуг творческого и спортивного госзаказа,

при отказе заключения договора с родителем ребенка на основании непредоставления полного пакета документов для зачисления на секцию или кружок.

Во всех перечисленных случаях происходит высвобождение бюджетных средств, которые, как мы сказали ранее, будут распределяться в виде выдачи ваучеров в порядке очереди.

– Когда я получу ваучер, если я в конце очереди?

– Как мы рассказывали выше, выдача ваучеров осуществляется по заявленной очередности при высвобождении бюджетных средств. Проверить статус очереди вы можете в своем личном кабинете.

– Как понять, двигается ли очередь? Насколько прозрачен механизм движения очереди?

– При записи в очередь вам присваивается порядковый номер. По нему вы можете отслеживать движение.

– Почему при записи в очередь на первом этапе при параллельном входе на портал с двух устройств один пользователь мог подать заявление, а другой нет?

– Как показал опыт проведения первого этапа, действительно при входе на портал у некоторых пользователей возникали проблемы. Это было связано не с работой платформы, а с возможностями конкретных интернет-провайдеров. В дальнейшем при возникновении подобных проблем попробуйте воспользоваться другим устройством для входа на портал или подключиться к Wi-Fi. Также вы можете позвонить или написать нам, мы обязательно постараемся помочь.

– Куда обращаться в случае сбоя системы?

– В случае сбоя системы следует обратиться в службу технической поддержки, которая указана на платформе damubala.kz

– Где можно увидеть список секций и кружков?

– Необходимо зарегистрироваться на портале damubala.kz с помощью ЭЦП и подтвердить статус законного представителя ребенка. В разделе "секция" отобразится карта, на которой расположены творческие кружки и спортивные секции поставщиков услуг.

– Могу ли я зарегистрироваться через телефон и без ЭЦП?

– Регистрация осуществляется только с помощью ЭЦП на портале damubala.kz через ПК или ноутбук.

– Какие документы необходимы для регистрации?

– Для регистрации необходим документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (свидетельство о рождении, документ об опекунстве).

– Можно ли записать одного ребенка в две разные секции?

– Одного ребенка возможно записать только в одну секцию либо кружок.

– Что делать, если адрес секции, указанный на сайте, изменился?

– Сообщить об этом оператору. На карте должен отображаться фактический адрес проведения занятий.

– Как перевести ваучер на другую секцию?

– Нужно подать заявление на отзыв места, далее поставщик услуг архивирует действующий ваучер. Вам необходимо выбрать желаемую секцию и повторно встать в очередь. Новый ваучер появится в личном кабинете в соответствии с высвобождением бюджетных средств (см. пункт №3).

– Почему я не вижу свой ваучер?

– Если у ребенка есть ваучер, то он отображается в личном кабинете на платформе damubala.kz, даже если он архивирован поставщиком.

– Что будет, если родитель не подпишет табель?

– Если родитель не подписывает табель, это означает, что ребенок не посещал занятия. При пропуске занятий без уважительной причины более 3 раз подряд поставщик имеет право отчислить ребенка.

– Как отменить секцию, если ребенок не может ходить по состоянию здоровья? Что делать с ваучером в таком случае?

– Если ребенок не может посещать спортивную секцию или творческий кружок по состоянию здоровья, родителю отказывают в подписании договора.

Если после подписания договора ребенок не может посещать занятия из-за болезни, то родитель обязан предоставить справку по форме 037.

– Нужно ли как-то подтверждать, что ребенок действительно хочет продолжать занятия по программе?

– При наличии ваучера подтверждение не требуется, ребенок продолжает занятия по программе, пока родитель ежемесячно подписывает табели посещаемости.

Для тех, кто не получил ваучер и продолжает стоять в очереди, процедура подтверждения актуальна. Ежегодно с 1 по 31 августа и с 1 по 28 февраля платформа рассылает уведомления с запросом о желании сохранить очередь.

Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что итоги 2-го этапа, помимо формирования очереди, позволят нам понять реальную потребность населения в организации культурного и спортивного досуга наших детей с распределением по районам города.