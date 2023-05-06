Еще два казахстанца прошли стартовый раунд ЧМ-2023 по боксу

6 мая на ринг в Ташкенте, где проходит мировое первенство по боксу, вышли два члена сборной Казахстана – Дулат Бекбауов и Асланбек Шымбергенов. Оба спортсмена выиграли свои поединки, сообщает Zakon.kz.

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Первым на ринг поднялся Дулат Бекбауов, который на стадии 1/16 финала весовой категории до 67 кг с явным преимуществом одолел представителя Румынии Андрея Мустета.





Затем порадовал капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов, который в 1/16 финала в весовой категории до 71 кг сразил боксера из Тринидада и Тобаго – Аарона Принса.

"Так как это был первый бой, было сложно. Получилось так, что я шесть дней отдыхал. Соперник оказался неплохим боксером, опыт есть. Самое главное, что добился победы. Даст бог, приложим все усилия, чтобы продолжить побеждать и вернуться домой с золотой медалью". Асланбек Шымбергенов

К данному моменту, мужская сборная Казахстана потеряла трех боксеров из своего состава на ЧМ-2023. За медали не поспорят Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).