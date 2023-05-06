Ситуация в Украине: ЕС выделит €1 млрд на закупку боеприпасов, состоялся новый обмен пленными
Фото: vmz.bg
Взорвана машина российского писателя Захара Прилепина, минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи в обходе санкций, сообщает Zakon.kz.
- Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о новом обмене пленными. В Украину вернулись 45 человек.
- В российском Минобороны рассказали, что в РФ возвращены трое российских военнослужащих.
- В Нижегородской области взорвали Audi Q7 российского писателя Захара Прилепина. Взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Прилепин госпитализирован с ранением обеих ног, но находится в сознании. Его водитель погиб.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова возложила ответственность за взрыв машины с российским писателем на США и Великобританию. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
- Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил ограничение для российской и советской символики. Изначально запрет был введен и для Украины, но его отменили через суд.
- Анонсированное обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН перенесено на следующую неделю.
- Молдова уведомила Украину о планах ограничить импорт украинского зерна.
- Цены на продовольствие в мире вырастут, если не продлить продуктовую сделку – МИД Турции.
- Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.
- США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны, заявил глава Минобороны Польши.
- Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg.
- На фоне поставок оружия Украине обороноспособность Италии снизилась до критического уровня — газета Corriere della Sera со ссылкой на представителей генштаба.
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