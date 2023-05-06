Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: ЕС выделит €1 млрд на закупку боеприпасов, состоялся новый обмен пленными

Ситуация в Украине 6 мая Фото: vmz.bg
Взорвана машина российского писателя Захара Прилепина, минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи в обходе санкций, сообщает Zakon.kz.
  • Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о новом обмене пленными. В Украину вернулись 45 человек.
  • В российском Минобороны рассказали, что в РФ возвращены трое российских военнослужащих.
  • В Нижегородской области взорвали Audi Q7 российского писателя Захара Прилепина. Взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Прилепин госпитализирован с ранением обеих ног, но находится в сознании. Его водитель погиб.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова возложила ответственность за взрыв машины с российским писателем на США и Великобританию. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
  • Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил ограничение для российской и советской символики. Изначально запрет был введен и для Украины, но его отменили через суд.
  • Анонсированное обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН перенесено на следующую неделю.
  • Молдова уведомила Украину о планах ограничить импорт украинского зерна.
  • Цены на продовольствие в мире вырастут, если не продлить продуктовую сделку – МИД Турции.
  • Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.
  • США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны, заявил глава Минобороны Польши.
  • Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg.
  • На фоне поставок оружия Украине обороноспособность Италии снизилась до критического уровня — газета Corriere della Sera со ссылкой на представителей генштаба.

Читайте также

Чарльз III официально стал королем Великобритании

Чарльз III и его супруга прибыли в Вестминстерское аббатство

Прямая трансляция коронации Чарльза III

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз ООН Совет Европы Захарова Мария Зеленский Владимир Италия Польша США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
стрекоза, цветок
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления