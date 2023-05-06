Ситуация в Украине: ЕС выделит €1 млрд на закупку боеприпасов, состоялся новый обмен пленными

Фото: vmz.bg

Взорвана машина российского писателя Захара Прилепина, минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи в обходе санкций, сообщает Zakon.kz.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о новом обмене пленными. В Украину вернулись 45 человек.

В российском Минобороны рассказали, что в РФ возвращены трое российских военнослужащих.

В Нижегородской области взорвали Audi Q7 российского писателя Захара Прилепина. Взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Прилепин госпитализирован с ранением обеих ног, но находится в сознании. Его водитель погиб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возложила ответственность за взрыв машины с российским писателем на США и Великобританию. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил ограничение для российской и советской символики. Изначально запрет был введен и для Украины, но его отменили через суд.

Анонсированное обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН перенесено на следующую неделю.

Молдова уведомила Украину о планах ограничить импорт украинского зерна.

Цены на продовольствие в мире вырастут, если не продлить продуктовую сделку – МИД Турции.

Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.

США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны, заявил глава Минобороны Польши.

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg.

На фоне поставок оружия Украине обороноспособность Италии снизилась до критического уровня — газета Corriere della Sera со ссылкой на представителей генштаба. Читайте также Чарльз III официально стал королем Великобритании Чарльз III и его супруга прибыли в Вестминстерское аббатство Прямая трансляция коронации Чарльза III

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