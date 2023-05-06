В столице проведут ревизию парков и общественных пространств

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, какие мероприятия будут проводиться в ряде парков города, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким написал, что будет проведена ревизия парков и общественных пространств города. Так как где-то имеются факты поломок, высыхания деревьев, не везде в должной мере работает система полива и др.

"С коллегами обошли ряд парков и общественных пространств, в том числе парк в ЖМ Коктал, центральный парк, прилегающую территорию музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Также обсудили план работ по очистке реки Акбулак". Аким Астаны Женис Касымбек

Аким напомнил, что в городе проводиться масштабная работа по озеленению, к примеру, озеленяются территории, прилегающие к достопримечательностям и культурным объектам.



"Однако, не все подрядчики подходят к работе добросовестно. Возле музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева строим общественное пространство, только вот есть нарекания по посадке деревьев - поставил задачу в кратчайшие сроки устранить недочеты". Аким Астаны Женис Касымбек

Аким заверил, что администрация столицы будет поддерживать состояние не только имеющихся парков и общественных пространств, но и построит новые дворовые и общественные пространства (скверы, бульвары). Так как важно создавать в городе больше мест, где горожане и гости столицы смогут проводить досуг под открытым небом.

