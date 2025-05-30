#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
509.26
574.75
6.46
Общество

180 дворовых и общественных пространств благоустроят в Астане

180 дворовых и общественных пространств благоустроят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 13:45 Фото: акимат города Астана
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что в этом году в городе благоустроят около 180 дворовых и общественных пространств, передает официальный сайт столичного акимата.

"Продолжаем благоустраивать нашу столицу. В городе появляется все больше точек, где горожане и гости могут проводить свой досуг. В текущем году благоустроим порядка 180 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению. Во время объезда посетил ряд точек.

Фото: акимат города Астана

К примеру, в районе Байконыр перед ТЦ "Тулпар" ведутся работы по сносу ветхих домов и старых торговых объектов. Много лет данный участок считался одним из проблемных, в том числе за счет стихийной торговли. Уже в этом году территория преобразится, на ее месте появится новое общественное пространство. Будут созданы пешеходные пространства, зоны отдыха для горожан, а также будут проведены работы по озеленению и освещению. Работы будут реализованы поэтапно, и планируется завершить до конца текущего года.

Еще одно общественное пространство будет создано по ул. Жубанова (участок от ул. Тархана до ул. Пушкина). Общая площадь сквера составит 4,5 тыс. квадратных метров. В рамках благоустройства также будут проведены масштабные работы по озеленению: высажены многолетние кустарники и крупномерные деревья.

Фото: акимат города Астана

Участок проспекта Абая – от пр. Республики до ул. Валиханова – будет полностью благоустроен с обеих сторон. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 1,1 гектара. В рамках проекта будет установлена уличная мебель, проведено освещение и др.

В районе Сарайшык (сквер Жургенова) начата реализация проекта тематического сквера, посвященного труду и значимости рабочих специальностей. В рамках проекта будет установлена уличная мебель, проведено озеленение и др. Сквер станет не только зоной отдыха для жителей, но и важным элементом городской среды, направленным на укрепление общественного уважения к труду.

Фото: акимат города Астана

Вдоль ул. Ташенева появился зеленый уголок. Здесь высадили более 500 деревьев. Участок полностью оснащен системой автоматического полива.

Работы по благоустройству и озеленению проводятся во всех районах города. В текущем году планируем высадить, как и в прошлые годы, миллион зеленых насаждений (кустарники, деревья, сеянцы)", – написал аким столицы.

Фото: акимат города Астана

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Дархан Сатыбалды ознакомился с проектами благоустройства в Алатауском районе
Общество
13:56, Сегодня
Дархан Сатыбалды ознакомился с проектами благоустройства в Алатауском районе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: