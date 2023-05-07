Сотрудника полиции задержали за незаконную охоту в СКО

В Северо-Казахстанской области территориальные инспекторы задержали охотников, незаконно отстреливавших гусей. Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции, сообщает Zakon.kz.

Шестого мая во время рейдовых обходов сотрудники терринспекции и госинспекторы группы "Сапсан" на берегу озера Чаглытенгиз, что у села Барыколь Киалинского сельского округа Аккаинского района Северо-Казахстанской области задержали четырех охотников. Мужчины незаконно отстреливали гусей. Среди задержанных оказался полицейский, сообщает пресс-служба министерства экологии.





Фото: пресс-служба министерства экологии





На охоту жители Петропавловска выехали без разрешительных документов. Не смотря на это они убили 31 гуся, сообщили в ведомстве.

"В результате незаконного отстрела 31 дикого гуся, причиненный ущерб государству предварительно составил 800 000 тенге". Пресс-служба министерства

Начато уголовное расследование по статье "Незаконная охота группой лиц", часть 3 статьи 337 УК РК.

Пятого мая в Астане вынесли приговор полицейскому. Его осудили на 5 лет за применение силы против нетрезвого пассажира.

