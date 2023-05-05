Полицейского осудили на 5 лет за применение силы против нетрезвого пассажира

Районный суда №2 Есильского района города Астаны приговорил полицейского к 5 годам лишения свободы за применение насилия и превышение должностных полномочий, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах - также в течение 5 лет и лишили звания – младший сержант.

21 декабря 2022 года от представителя авиакомпании "Fly Arystan" поступило сообщение о направлении сотрудников полиции на рейс сообщением "Шымкент-Астана". Причиной стало поведение нетрезвого пассажира.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские.

"Для составления протокола об административном правонарушении, потерпевший К., который находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, был доставлен в комнату полиции. Затем К. попытался покинуть помещение комнаты полиции, но его действия были пресечены С. и третьим лицом". Пресс-служба суда города Астаны

При этом полицейский, нанес задержанному несколько ударов коленом. В результате у мужчины оказались сломанными три ребра.



"Стоит отметить, что в апелляционных жалобах адвокат и потерпевший К. просили приговор изменить, применить статью 63 УК и назначенное наказание считать условным, указывая, что С. за время службы в органах полиции взысканий не имел, примирился с потерпевшим и возместил ему моральный и материальный вред, причиненный преступлением". Пресс-служба суда города Астаны

Апелляционная инстанция приняла во внимание, что С., являясь сотрудником правоохранительного органа, призванного обеспечить правопорядок, применил насилие и превысил должностные полномочия, тем самым нарушил профессиональную присягу, чем подорвал авторитет правоохранительного органа в глазах общественности.



В связи с чем апелляционные жалобы адвоката и потерпевшего оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее суд обязал Гульмиру Сатыбалды выплатить более 6,5 млрд тенге ущерба.