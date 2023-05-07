Компенсацию за травму ребенка на игровой площадке добилась павлодарка

Жительница Павлодара в суде отстояла право на получение компенсации за перелом руки, полученный ее пятилетним сыном на игровой площадке торгового центра, сообщает Zakon.kz.

Во время игры в лабиринте пятилетний ребенок упал с лестницы на одной из развлекательных площадок в торговом центре Павлодара. Врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом нижней трети лучевой кости справа без смещения, пишет Павлодар-онлайн.

В больнице ребенку наложили гипс, а его мама обратилась в полицию с заявлением. Согласно нормам закона ребенок получил травмы средней тяжести. Но в полиции дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Тогда женщина направилась с иском в суд и потребовала от руководства развлекательного центра выплаты компенсаций. Сумму ущерба женщина оценила в 1,5 миллиона тенге. Суд вынес решение о частичном удовлетворении гражданского иска и постановил выплатить пострадавшим 500 тысяч.

Владелец развлекательной площадки не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу, где просил отменить решение суда первой инстанции и отказать в иске на возмещение вреда.





"Прекращение производства по материалам досудебного расследования, отсутствие вины ТОО "Б", содержание утвержденных самим ответчиком правил посещения игрового лабиринта в данном случае не являются основанием для освобождения ответчика от обязанности возмещения причиненного морального вреда. Игровой лабиринт относится к источнику повышенной опасности, поскольку является конструкцией, состоящей из четырех уровней, включающей в себя различные игровые элементы, в том числе в виде горки, лестницы, сеточного перехода, что при использовании детьми создает определенный риск для их здоровья". Пресс-служба областного суда Павлодара

В суде постановили оставить взыскания с предпринимателя в силе. Решение суда вступило в законную силу.