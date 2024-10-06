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Американский мальчик угнал авто и напугал детей на игровой площадке

Автоугон, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 02:52 Фото: pixabay
В Миннеаполисе 10-летний мальчик угнал автомобиль, создав угрозу для детей на игровой площадке, сообщает Zakon.kz.

Малолетний угонщик на большой скорости прокатился вокруг детской площадки, создав угрозу для их безопасности. Об инциденте рассказало агентство TODAY 5 октября на своей странице в Х.

Его задержали. По данным издания, мальчика подозревают по 12 эпизодам. В их числе:

  • об угоне авто;
  • о грабеже;
  • нападении с оружием.

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