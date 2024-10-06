Американский мальчик угнал авто и напугал детей на игровой площадке

В Миннеаполисе 10-летний мальчик угнал автомобиль, создав угрозу для детей на игровой площадке, сообщает Zakon.kz.

Малолетний угонщик на большой скорости прокатился вокруг детской площадки, создав угрозу для их безопасности. Об инциденте рассказало агентство TODAY 5 октября на своей странице в Х.

A 10-year-old boy was placed in custody after he drove a stolen car across a Minnesota playground filled with children. pic.twitter.com/mpqqT7K93a — TODAY (@TODAYshow) October 5, 2024

Его задержали. По данным издания, мальчика подозревают по 12 эпизодам. В их числе:

об угоне авто;

о грабеже;

нападении с оружием.

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