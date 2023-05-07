Лидер едет в Караганду: как "Кызылжар" покажет себя в гостях у "Шахтера"?

7 мая матчами в Талдыкоргане, Актау и Караганде завершится восьмой тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

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"Шахтер" (Караганда) – "Кызылжар" (Петропавловск). 7 мая, 19:00

Сенсационный лидер Olimpbet-Чемпионата Казахстана едет в Караганду за победой, тут двух мнений быть не может! "Кызылжар" – единственная команда, которая не проиграла в сезоне ни одного матча и меньше всех пропустила. "Шахтер" же только в шестом туре одержал свою первую победу и по-прежнему находится в опасной зоне.

Впрочем, дополнительных сил "горнякам" может придать их успешное выступление в Olimpbet-Кубке Казахстана, на стадии 1/8 финала которого карагандинцы уверенно расправились с "Окжетпесом" – 1:0 и 5:0.

Однако нынешний "Кызылжар" – соперник совершенно иного уровня, что отражается и на котировках букмекеров, которые считают петропавловцев фаворитами предстоящего матча: П1 – 3.05, Х – 3.3, П2 – 2.27.

Сама игра ожидается не особо результативной: Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.12. А наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Olimpbet, ничья 1:1 с кэфом 6.

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Фото: Olimpbet

"Жетысу" (Талдыкорган) – "Окжетпес" (Кокшетау). 7 мая, 15:00 (время Астаны).

На прошлой неделе обе команды вылетели из розыгрыша Olimpbet-Кубка Казахстана. Особенно "отличился" "Окжетпес", проигравший ответный матч 1/8 финала турнира карагандинскому "Шахтеру" со счетом 0:5.

Возможно, "синегорцы" решили пожертвовать Кубком ради более успешного выступления в Olimpbet-Чемпионате, где дела у них идут вполне неплохо для команды, только что вернувшейся в Высший дивизион.

В минувшем сезоне эти соперники дважды встречались в турнире Первой лиги. Тогда кокшетаусцы на своем поле победили 2:1, а в Талдыкоргане был зафиксирован мирный исход 1:1.

Но в ближайшем матче эксперты Olimpbet считают фаворитом "семиреченцев": П1 – 2.21, Х – 3.24, П2 – 3.24. Любопытно, что на этот раз букмекеры почти не верят в результативную ничью – кэф на такой исход 1.14.

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Фото: Olimpbet

"Каспий" (Актау) – "Атырау" (Атырау). 7 мая, 17:00.

И те, и другие сейчас находятся на подъеме. "Каспий" в минувшем туре одержал первую победу в Olimpbet-Чемпионате Казахстана и наконец покинул подвал таблицы. "Атырау" же выбил из Olimpbet-Кубка одного из главных фаворитов турнира "Актобе".

Но у кого-то настроение после очной встречи, возможно, испортится. Хотя аналитики Olimpbet полагают, что шансы на успешный исход примерно равные у обеих команд: П1 – 2.61, Х – 3.21, П2 – 2.66.

При этом самый популярный в стране букмекер верит, что матч будет "верховым": Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.13. И это неудивительно, ведь в пяти последних очных встречах между этими соперниками неизменно забивалось не менее трех мячей.

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