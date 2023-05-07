Как перестать храпеть
Снизьте свой вес, если у вас имеется избыточный вес. Избыточный вес может вызывать обструкцию дыхательных путей, что приводит к храпу.
Избегайте употребления алкоголя и седативных средств, так как они уменьшают тонус мышц горла, что может способствовать храпу.
Избегайте курения и избегайте п paссивного курения. Курение приводит к инфильтрации дыхательных путей, что может усугублять храп.
Избегайте употребления пищи и напитков за несколько часов до сна, так как это может вызвать расслабление гортани и увеличить шум храпа.
Спите на боку. Спать на спине может способствовать закрытию дыхательных путей, что может привести к храпу.
Используйте носовые пластыри или девайсы, которые помогают держать ноздри открытыми. Это может улучшить приток воздуха и ослабит храп.
Обратитесь к врачу, если храп сохраняется даже после предпринятых мер. Ваш врач может порекомендовать использование CPAP-аппарата (непрерывное положительное давление воздуха), чтобы помочь вам дышать лучше во время сна.
Запомните, что причины храпа могут быть разными, и что не все способы помогут всем. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы получить индивидуальные рекомендации и лечение.