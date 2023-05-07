Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла команде Беларуси

Сегодня, 7 мая, на стадионе "Барыс-Арена" в Астане сборная Казахстана проиграла сборной Беларуси с разгромным счетом 6:0, сообщает Zakon.kz.

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У гостей отличились Роман Горбунов (3 минута), Владимир Алистров (9 минута), Тимофей Ковгореня (23 минута), Сергей Романович (37 минута), Степан Звягин (41 минута) и Андрей Белевич (45 минута).

Это был заключительный матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open. Белорусы стали первыми на турнире. Днем ранее они оказались сильнее россиян.