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Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла команде Беларуси

Разгромно проиграла команде Беларуси Фото: icehockey.kz
Сегодня, 7 мая, на стадионе "Барыс-Арена" в Астане сборная Казахстана проиграла сборной Беларуси с разгромным счетом 6:0, сообщает Zakon.kz.

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У гостей отличились Роман Горбунов (3 минута), Владимир Алистров (9 минута), Тимофей Ковгореня (23 минута), Сергей Романович (37 минута), Степан Звягин (41 минута) и Андрей Белевич (45 минута).

Это был заключительный матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open. Белорусы стали первыми на турнире. Днем ранее они оказались сильнее россиян.

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