Лесные пожары захватили российский регион: в Курганской области ввели режим ЧС

В Курганской области продолжаются лесные пожары. Губернатором был объявлен режим ЧС. В настоящее время МЧС локализовано шесть из 13 природных пожаров, угрожающих населенным пунктам, сообщает Zakon.kz

Тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра до 20 м/с и аномально жаркой погодой.

"Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (села Попово и Кодское, деревня Плоская) и один полностью ликвидировать (село Иванково)", - заявили в пресс-службе МЧС России.

Российские СМИ сообщают, что самая сложная ситуация с пожарами в настоящее время остается в Кургане, а также в деревне Юлдус. Также, добавили в МЧС, до сих пор не был локализован лесной пожар в Белозерском муниципальном образовании.

Как сообщили в МЧС, глава министерства Александр Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства вылетел в Курганскую область.

"Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населённых пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией", - отметил министр.

Ранее стало известно, что количество уничтоженных в результате природных пожаров строений в четырех населенных пунктах Курганской области возросло до 42. Также сообщалось, что в Курганской области 7 мая три человека погибли при пожарах. В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности.