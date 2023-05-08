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Пожар на окраине Петропавловска: создана спецкомиссия, людям организовано временное жилье

Пожар на окраине Петропавловска: создана спецкомиссия, людям организовано временное жилье Фото: pixabay
В Петропавловске аким области Айдарбек Сапаров встретился с жителями пострадавших в огне домов. Им организовано временное жилье и все необходимые условия, сообщает Zakon.kz

"Сегодня в микрорайоне "Береке" произошёл пожар. Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25 школу. Обеспечили питанием и ночлегом. Встретился с погорельцами. Создана специальная комиссия. Людям предоставим временное жилье", - сообщил аким СКО в Telegram.

По информации акимата СКО 7 мая в 18:57 на улице 5-Сенная на открытой территории произошло загорание камыша. Эвакуировано 40 человек, 9 из них - дети.

В результате порывистого ветра произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнём уничтожено 4 жилых дома. Причина пожара устанавливается. В ликвидации возгорания задействованы все силы.

В СШ № 25 развернули эвакуационный пункт. Была открыта горячая линия.


Долго пожар не могли локализовать, причиной тому сильный ветер. 

Сложность изначального развертывания спасательной операции была в том, что в городе одновременно горел сухостой и травостой в четырех местах. Пришлось срочно стягивать все силы и средства в Береке, так как тут был ветер и плотная жилая застройка частного сектора вблизи горящего камыша. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций.

Общая локализация пожара объявлена в 21:55.

Эвакуационный пункт развернули на 40 коек. 

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Елена Вебер
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