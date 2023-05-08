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11-летняя казахстанка стала чемпионкой Каталонии по теннису

Теннис Победа Испания Фото: ktf.kz
В Каталонии (Испания) завершился международный турнир среди теннисисток до 12 лет, где победительницей стала казахстанка Мариям Нуржан. Главный приз она получила из рук 14-кратной чемпионки турниров "Большго шлема" Аранты Санчес Викарио, сообщает Zakon.kz.

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Мариям Нуржан в решающем матче за титул обыграла первую ракетку Каталонии со счетом 7:6 (3), 3:6, 10:3.

Награду чемпионке турнира вручила знаменитая в прошлом испанская теннисистка Аранта Санчес Викарио, экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, чемпионка 14 турниров "Большого шлема", пятикратная обладательница Кубка Федерации и член Международного зала теннисной славы.

Теннис Отбор ЧМ-2023

Фото: ktf.kz

Тем временем на кортах Шымкента стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup. В соревнованиях принимают участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет. За 4 путевки на чемпионат мира будут бороться сборные Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Пакистана, Сингапура, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама. 

Казахстанцы сразятся в группе D с командами Китайского Тайбэя, Узбекистана и Новой Зеландии. 8 мая подопечные Сергея Квака сыграют стартовый матч против команды Новой Зеландии. Честь Казахстана будут защищать Амир Омарханов (Караганда), Зангар Нурланулы (Туркестан) и Дамир Жалгасбай (Алматы). 

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