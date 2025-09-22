#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.67
638.89
6.51
Спорт

16-летняя казахстанка одолела легенду и стала чемпионкой мира

Улболсын Елмурат и соперница, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 03:59 Фото: скриншот видео
16-летняя спортсменка из Казахстана Улболсын Елмурат стала чемпионкой мира по армрестлингу на турнире в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

По данным meta-ratings.kz, в финале Улболсын Елмурат одержала яркую победу над 13-кратной чемпионкой мира по армрестлингу Лусией Дебрановой из Словакии.

Она выступала в весовой категории до 60 кг.

Еще три золотые медали Казахстану принесли братья Ибрагим: 14-летний Бекнур, 15-летний Азамат и 18-летний Адилет. Они стали победителями в своих категориях.

Ранее министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Amre сделал важное заявление после Интервидения
03:40, 23 сентября 2025
Amre сделал важное заявление после Интервидения
Эти фото никто не должен был увидеть: Али Окапов порадовал поклонников архивными снимками
23:11, 22 сентября 2025
Эти фото никто не должен был увидеть: Али Окапов порадовал поклонников архивными снимками
Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае
18:36, 22 сентября 2025
Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: