16-летняя казахстанка одолела легенду и стала чемпионкой мира

16-летняя спортсменка из Казахстана Улболсын Елмурат стала чемпионкой мира по армрестлингу на турнире в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

По данным meta-ratings.kz, в финале Улболсын Елмурат одержала яркую победу над 13-кратной чемпионкой мира по армрестлингу Лусией Дебрановой из Словакии.

Она выступала в весовой категории до 60 кг.

Еще три золотые медали Казахстану принесли братья Ибрагим: 14-летний Бекнур, 15-летний Азамат и 18-летний Адилет. Они стали победителями в своих категориях.

Ранее министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу.