Поведение Димы Билана на концерте вызвало вопросы у фанатов

Российский артист Дима Билан поделился с подписчиками на странице в Instagram видео с выступления в Дубае. Однако не все оказались в восторге от увиденного, сообщает Zakon.kz.

"Дубай! Мы с вами настолько давно не виделись, что было так жарко, что я в прямом смысле этого слова задыхался от нашего с вами взаимодействия! Вы - огонь! Спасибо за прием! Уверен, еще увидимся! – говорится в подписи к видео.

На кадрах активно размахивает пиджаком в разные стороны и исполняет несколько строчек странным голосом.

Дим, опять перенюхал?

Хореография как всегда на нуле.

А без раздевания никак нельзя было?

Где нравы у человека?

Че-то он потолстел... – незамедлительно отреагировали одни комментаторы.

Другие же встали на защиту артиста.

Люди, если такие умные, идите и покажите мастер-класс во всем!

Сколько зависти в комментариях, люди, не задохнитесь от своей же желчи.

Настоящий король российской музыки.

Концерт был просто бомбический!

Верю, что трезв и кайфует от музыки, люблю таких людей.

Напомним, что в 2021 году выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане попало в Сеть. Тогда на вечеринке он еле шевелил языком, но все равно попытался спеть. Позднее певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.