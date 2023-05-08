Поведение Димы Билана на концерте вызвало вопросы у фанатов
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский артист Дима Билан поделился с подписчиками на странице в Instagram видео с выступления в Дубае. Однако не все оказались в восторге от увиденного, сообщает Zakon.kz.
"Дубай! Мы с вами настолько давно не виделись, что было так жарко, что я в прямом смысле этого слова задыхался от нашего с вами взаимодействия! Вы - огонь! Спасибо за прием! Уверен, еще увидимся! – говорится в подписи к видео.
На кадрах активно размахивает пиджаком в разные стороны и исполняет несколько строчек странным голосом.
- Дим, опять перенюхал?
- Хореография как всегда на нуле.
- А без раздевания никак нельзя было?
- Где нравы у человека?
- Че-то он потолстел... – незамедлительно отреагировали одни комментаторы.
Другие же встали на защиту артиста.
- Люди, если такие умные, идите и покажите мастер-класс во всем!
- Сколько зависти в комментариях, люди, не задохнитесь от своей же желчи.
- Настоящий король российской музыки.
- Концерт был просто бомбический!
- Верю, что трезв и кайфует от музыки, люблю таких людей.
Напомним, что в 2021 году выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане попало в Сеть. Тогда на вечеринке он еле шевелил языком, но все равно попытался спеть. Позднее певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.
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