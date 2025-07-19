Дима Билан рассказал о конфликте на рассвете в Каппадокии

Российский певец Дима Билан поделился с подписчиками в Instagram деталями своей поездки в Турцию, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал кадры из Каппадокии, куда отправился, чтобы встретить рассвет на фоне знаменитого Парада воздушных шаров.⠀

По словам Билана, из-за недосыпа он оказался втянут в легкий конфликт с другими туристами, занявшими смотровую площадку.

"Выгнали людей из одного насиженного места. Стоят и стоят… Я говорю: "Вы что, приватизировали это место? Дайте и нам рассвет встретить!" А они мне – "такие правила". Какие правила? Земля общая!" – рассказал певец.⠀

Кроме того, Билан отметил, что во время прогулки его узнали туристки из Азии. Сперва девушки приняли его за турецкого актера, но, осознав, кто перед ними, были в восторге от неожиданной встречи.⠀

Поклонники в комментариях выразили поддержку артисту и попросили его делиться больше моментами из путешествия.

"Как же им повезло!", "Я бы прыгала до небес, если бы встретила вас", "Вы с возрастом только хорошеете", – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что талантливому певцу Димашу Кудайберген пришлось проделать долгий путь к славе. В соцсетях появилось видео, где юный музыкант в шутку говорит о том, что ему пришлось продавать яйца из-за сорвавшегося концерта.

