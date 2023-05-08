При тушении пожара на Медеу погиб спасатель
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Ночью 8 мая при тушении пожара на склоне горы Медеу погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-7, сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков, сообщает Zakon.kz.
"Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", – говорится в сообщении ДЧС.
Также отмечено, что МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.
Ранее сообщалось, что горит Иле-Алатауский парк: на месте работают 42 сотрудника парка и 22 человека личного состава Департамента по ЧС Алматы. Задействовано 5 единиц техники.
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