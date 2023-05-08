Стали известны подробности пожара на Медеу

В ДЧС Алматы поделились подробностями пожара на Медеу, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, горит Иле-Алатауский парк.

"Медеуский район, ГНПП Иле-Алатауский парк, малое алматинское лесничество, квартал 33. Происходит загорание сухостоя и валежника". ДЧС Алматы

На месте вызова работают 42 сотрудника Иле-Алатауского парка и 22 человека личного состава Департамента по ЧС Алматы. Задействовали 5 единиц техники.

Видео пожара можно посмотреть по ссылке.

Другие подробности уточняются...