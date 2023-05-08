Стали известны подробности пожара на Медеу
Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы поделились подробностями пожара на Медеу, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, горит Иле-Алатауский парк.
"Медеуский район, ГНПП Иле-Алатауский парк, малое алматинское лесничество, квартал 33. Происходит загорание сухостоя и валежника".ДЧС Алматы
На месте вызова работают 42 сотрудника Иле-Алатауского парка и 22 человека личного состава Департамента по ЧС Алматы. Задействовали 5 единиц техники.
Видео пожара можно посмотреть по ссылке.
Другие подробности уточняются...
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