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Стали известны подробности пожара на Медеу

пожар на Медео Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы поделились подробностями пожара на Медеу, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, горит Иле-Алатауский парк.

"Медеуский район, ГНПП Иле-Алатауский парк, малое алматинское лесничество, квартал 33. Происходит загорание сухостоя и валежника".ДЧС Алматы

На месте вызова работают 42 сотрудника Иле-Алатауского парка и 22 человека личного состава Департамента по ЧС Алматы. Задействовали 5 единиц техники.

Видео пожара можно посмотреть по ссылке.

Другие подробности уточняются...

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