Названы главные "душнилы" среди знаков зодиака
К примеру, пятое место в этом списке занимают Львы.
Представители огненной стихии уверены, что могут отдавать приказы: так как знают об устройстве жизни все. Если кто-то не согласен, то Львы моментально включают режим душнилы и начинают долго доказывать свою правоту.
Далее идут Рыбы. Им обязательно нужно жаловаться о тяжкой судьбе всем окружающим. Не все способны выдержать такую особенность знака, ведь их настроение сразу передается окружающим. Даже самый житейский пустяк способен расстроить и включить режим душнилы на максимум.
По данным Starhit.ru, Раки занимают третье место. Они-то знают, как задушить даже заботой. Порой они настолько захватываются своей "правильной" информацией, что могут потерять нить разговора.
Второе почетное место у Девы. Они мастерски втягивают окружающих в свои сети занудства. Не жизнь, а сплошной драматический сериал.
"Душнилой года" заслуженно становится Козерог. Иногда им буквально не нужно ничего делать, чтобы в компании стало душно. Козероги также долго могут доказывать свое "не занудство", легко переключаются на меланхоличное настроение и могут заподозрить везде подвох.
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