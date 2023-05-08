Названы главные "душнилы" среди знаков зодиака

Звезда "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Кажетта Ахметжанова перечислила пять знаков зодиака, которые могут достать окружающих своим особенным характером, сообщает Zakon.kz.

К примеру, пятое место в этом списке занимают Львы.

Представители огненной стихии уверены, что могут отдавать приказы: так как знают об устройстве жизни все. Если кто-то не согласен, то Львы моментально включают режим душнилы и начинают долго доказывать свою правоту.

Далее идут Рыбы. Им обязательно нужно жаловаться о тяжкой судьбе всем окружающим. Не все способны выдержать такую особенность знака, ведь их настроение сразу передается окружающим. Даже самый житейский пустяк способен расстроить и включить режим душнилы на максимум.

По данным Starhit.ru, Раки занимают третье место. Они-то знают, как задушить даже заботой. Порой они настолько захватываются своей "правильной" информацией, что могут потерять нить разговора.

Второе почетное место у Девы. Они мастерски втягивают окружающих в свои сети занудства. Не жизнь, а сплошной драматический сериал.

"Душнилой года" заслуженно становится Козерог. Иногда им буквально не нужно ничего делать, чтобы в компании стало душно. Козероги также долго могут доказывать свое "не занудство", легко переключаются на меланхоличное настроение и могут заподозрить везде подвох.

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