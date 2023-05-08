Ситуация вокруг партии "Байтақ": Азаматхан Амиртаев больше не "зеленый"

Вчера, 6 мая, политсовет партии "Байтақ" в г. Алматы провел внеочередное заседание, где исключил Азаматхана Амиртаева из партии и сделал громкое заявление.

Политосвет партии считает, что А. Амиртай систематически нарушал нормы Устава партии "Байтақ" и узурпировал полномочия руководящих органов партии. Об этом сообщает центральный аппарат партии "Байтақ".





"6 мая 2023 года Политический совет партии "Байтак" провел внеочередное заседание, на котором обсуждались незаконные действия председателя партии по смещению руководства областных филиалов и функционеров центрального звена без проведения съезда; назначению лиц в политическое бюро не из состава Политического совета и иные нарушения Устава партии, противоречащие законодательству Республики Казахстан и интересам членов партии "Байтак". Большинством голосов членов Политического совета теперь уже экс-председателю партии выражен вотум недоверия. Исходя из норм Устава партии "Байтак", Политический совет принял решение об исключении Азаматхана Амиртаева из рядов партии и скорейшем проведении внеочередного съезда для избрания нового руководства", – говорится в информационном сообщении партии "Байтақ".

Однопартийцы обвиняют Азаматхана Амиртаева в действиях, противоречащих принципам партии и даже (!) нормам человеческого общения.

В партии назвали факты нарушения Устава партии со стороны Азаматхана Амиртаева.

Так, А. Амиртаев 17 марта 2023 года в нарушение Устава партии и ранее заключенных договоров уволил весь Республиканский штаб и аппарат партии, включая секретарей.

4 апреля 2023 года А. Амиртаев в нарушение Устава партии учредил Ревизионную комиссию из лиц, не выбранных съездом. В этот же день, т.е 4 апреля, А. Амиртаев в нарушении Устава партии объявил о создании политического бюро (Политического совета партии), которые не являются членами Политического совета партии. Также, А. Амиртаев, нарушив Устав партии, без проведения областной конференции издал Приказ о назначении руководителя Туркестанского областного филиала партии.

Напомним, ранее на своей странице в фейсбуке другой член партии "Байтақ" Чингиз Лепсибаев написал, что А. Амиртаев превратил партию "зеленых" в "ИП А. Амиртаева".

Напомним, партия "Байтақ" зарегистрирована Минюстом 30 ноября 2022 года и участвовала в выборах в Мажилис Парламента РК.