Токаев посетит могилу своего дяди в России

8-9 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, и посетит деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, сообщает Zakon.kz.

О рабочем визите президента сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

В Тверской области Президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

Также 17-19 мая президент Казахстана посетит Китай.