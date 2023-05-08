Токаев посетит Китай

17-19 мая 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.

В Сиане состоятся переговоры главы нашего государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний.

Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".