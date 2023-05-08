Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина начнет "Мастерс" в Риме в качестве шестой ракетки мира

Теннис Мастерс Рим Фото: ktf.kz
8 мая на грунтовых кортах Рима (Италия) стартовал женский и мужской "Мастерс". Все ведущие теннисисты планеты прибыли на соревнования, в том числе и шестая ракетка мира – казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Елена Рыбакина по обновленному рейтингу WTA поднялась на шестое место мирового рейтинга, в ее активе сейчас 4195 очков. При удачном стечении обстоятельств на римских площадках лучшая теннисистка Казахстана сможет улучшить свой рейтинг. На старте WTA 1000 Rome у Рыбакиной не должно быть проблем, первый круг она пропускает из-за высокого посева, у нее 7-й номер. Далее встретится с победителем встречи Жасмин Паолини (Италия, №65) – Ксинью Ванг (Китай, №60).

Теннис Мастерс Рим

Фото: Instagram/skatov_timofey

Тем временем на кортах Рима начались игры квалификационного раунда, где принял участие вторая ракетка Казахстана среди мужчин Тимофей Скатов.

22-летний теннисист из Петропавловска в первом круге отборочного этапа в тяжелейшем поединке уступил представителю Венгрии, Фабиану Марожану, в трех партиях – 0:6, 6:2, 5:7. 

Читайте также

IBA отклонила протест по официальной жалобе Казахстанской федерации бокса

11-летняя казахстанка стала чемпионкой Каталонии по теннису

Последний мейджор по CS:GO в Париже: расклады от Olimpbet

Куандык Шынасилов
Тимофей Скатов Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Магнитные бури: специалисты называли даты ближайших вспышек на Солнце
Магнитные бури: специалисты назвали даты ближайших вспышек на Солнце
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
До 30 августа перекроют несколько улиц в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления