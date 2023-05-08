Елена Рыбакина начнет "Мастерс" в Риме в качестве шестой ракетки мира

8 мая на грунтовых кортах Рима (Италия) стартовал женский и мужской "Мастерс". Все ведущие теннисисты планеты прибыли на соревнования, в том числе и шестая ракетка мира – казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина по обновленному рейтингу WTA поднялась на шестое место мирового рейтинга, в ее активе сейчас 4195 очков. При удачном стечении обстоятельств на римских площадках лучшая теннисистка Казахстана сможет улучшить свой рейтинг. На старте WTA 1000 Rome у Рыбакиной не должно быть проблем, первый круг она пропускает из-за высокого посева, у нее 7-й номер. Далее встретится с победителем встречи Жасмин Паолини (Италия, №65) – Ксинью Ванг (Китай, №60).





Фото: Instagram/skatov_timofey

Тем временем на кортах Рима начались игры квалификационного раунда, где принял участие вторая ракетка Казахстана среди мужчин Тимофей Скатов.

22-летний теннисист из Петропавловска в первом круге отборочного этапа в тяжелейшем поединке уступил представителю Венгрии, Фабиану Марожану, в трех партиях – 0:6, 6:2, 5:7.