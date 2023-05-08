Ташкенбай и Сабырхан одержали победу в очередной день ЧМ-2023 по боксу

8 мая на чемпионате мира по боксу в Ташкенте выступили три казахстанца. Двое из них – Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан – одержали в поединках победу, сообщает Zakon.kz.

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Первым из тройки казахстанцев по расписанию начал свое выступление Махмуд Сабырхан, который в 1/16 финала в весовой категории до 54 кг победил Иштвана Шака из Венгрии единогласным решением арбитров.

Далее, 9 мая, Махмуд сразится с чемпионом мира среди молодежи, представителем Индии Сачин Сачином.







Затем на пути к 1/4 финала в весовой категории до 48 кг казахстанский боксер Санжар Ташкенбай переиграл хозяина турнира Шодиержона Меликузиева, отправив его в нокдаун во втором раунде. Нашему самому легкому боксеру теперь светит полуфинал ЧМ-2023, если он 10 мая одолеет японца Кадзумо Аратаке.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Заканчивал вечер Сагындык Тогамбай (до 86 килограммов), который не смог переиграть узбекистанца Шохжахона Абдуллаева, уступив ему нокдауном.

Таким образом, сборная Казахстана после восьмого дня мирового первенства в Ташкенте потеряла еще одного своего боксера. Кроме Сагындыка Тогамбая, запаковали чемоданы Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.