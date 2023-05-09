Специалист предупреждает об углеводном похмелье при частом употреблении сладкого

Специалист предупреждает, что у человека может возникнуть углеводное похмелье из-за сильного пристрастия к сладким десертам, сообщает Zakon.kz.

Если человек постоянно позволяет себе есть слишком много сладостей, он рискует нарушить работу организма, что со временем приведет к недомоганию, называемому углеводным похмельем. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

По словам Жаровской, специалисты советуют включать в суточный рацион не более 50 грамм сладостей. При этом превышение нормы в два раза уже может стать причиной углеводного похмелья. Жаровская сообщает, что его симптомы могут проявляться как уже через неделю, так и формироваться постепенно, месяцами.

"Первый симптом углеводного похмелья - когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук", - пояснила она.

По словам диетолога, попытки поддерживать работоспособность и хорошее настроение с помощью сладкого могут серьезно навредить организму, и в первую очередь может пострадать печень.







"Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов. В организме может возникнуть хроническое воспаление: то есть могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведет в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность", - заключила Жаровская.

Именно в печени, поясняет врач, происходят все биохимические процессы, в том числе и углеводный обмен. При избытке углеводов печень начнет преобразовывать их в жиры и жиреть сама.

