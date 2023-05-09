Канада выслала китайского дипломата

Власти Канады решили выслать китайского дипломата, подозреваемого в запугивании члена местного парламента. Об этом говорится в распространенном 8 мая заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли, сообщает Zakon.kz.

"Канада приняла решение объявить персоной нон грата господина Чжао Вэя. Я дала ясно понять, что мы ни в какой форме не потерпим иностранного вмешательства в наши внутренние дела", – подчеркнула она.

Как пишет The Guardian, редкое решение об увольнении аккредитованного дипломата было принято всего через несколько дней после того, как офис Жоли вызвал посла Китая Конга Пэйу, чтобы выразить разочарование по поводу попыток вмешательства во внутреннюю политику Канады.

По словам Жоли, канадский МИД ранее предупредил работающих в стране дипломатов, что если они будут замешаны в такого рода деятельности, то их отправят домой.



"Решение было принято после тщательного рассмотрения всех действующих факторов", – заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Посольство Китая сообщило, что посол Цун Пэйу выразил "решительный протест" в связи с угрозами высылки ряда китайских дипломатов, которые были заподозрены в попытках запугивания местного политика, со стороны канадских властей. Кроме того, посол отверг обвинения в адрес дипломатов.

3 мая газета The Globe and Mail сообщила, что власти Канады вызвали посла КНР в Оттаве Цун Пэйу в МИД в связи с утверждениями канадской разведки о том, что кто-то из китайских дипломатов причастен к запугиванию депутата парламента североамериканской страны и его родственников. Речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге, семья которого проживает в Гонконге. В 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае.



4 мая МИД КНР заявил, что считает клеветнической информацию о запугивании депутата китайскими дипломатами.