Аким ВКО поздравил казахстанцев с Днем Победы

Фото: пресс-центр ВКО

В текущем году в Республике Казахстан празднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. Так, немногочисленных свидетелей той непростой эпохи, ветеранов и тыловиков, а также всех жителей Восточно-Казахстанской области с Днем Победы поздравил глава региона Даниал Ахметов.

"Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – одним из величайших праздников в истории нашей страны! Поколение героев подарило потомкам возможность свободно строить достойное будущее, жить под мирным небом в согласии и дружбе", - написал Д.Ахметов на своей официальной странице в Instagram. В своем посте он отметил, что восточноказахстанцы, как и миллионы других людей, защищали Родину на полях сражений. Оставшиеся в тылу - старики, женщины и дети - приближали Победу, подчинив жизнь нуждам фронта. "Воспоминания ветеранов о тех тяжелых днях, наполняют сердца восхищением и искренними сопереживаниями. Наш долг - сохранить память о Великой Отечественной войне, воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь дарованную свободу и стоять на страже безопасности Отечества! В этот день - 9 мая - мы отдаём дань уважения ветеранам и труженикам тыла и с благодарностью вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за Победу. Я желаю всем нам мира, счастья и душевного тепла! Вечная слава победителям-защитникам Родины! С праздником! С Днём Победы!", - добавил аким ВКО. Фото: пресс-центр ВКО Фото: пресс-центр ВКО Фото: пресс-центр ВКО Читайте также Помнить о павших, заботиться о живых: в ВКО ветераны принимают поздравления К памятнику Рахимжана Кошкарбаева возложили цветы Как пройдет парад Победы в Москве в этом году

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