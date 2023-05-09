Певец Томас Томасов рассказал о необычной миссии его прадеда в годы ВОВ

Известный алматинский музыкант Томас Томасов, автор хита "В солнечном городе", рассказал семейную историю про своего прадеда, который приехал в Алматы строить Турксиб, но стал священником и в годы войны отправлял солдат на фронт, давая благословение, сообщает Zakon.kz.

По словам Томасова, судьба прадеда долгое время оставалась загадкой, если бы не интересная случайность.

"Про моего прадеда, Рудаева Петра Николаевича, в нашей семье многие-многие годы ничего не знали. Потому что с моей прабабушкой жизнь их развела где-то в конце 30-х годов, и они потеряли друг друга. Такие были времена. Ни телефонов, ни интернета. Во время войны прабабушка пошла в православный храм и там ее ждал сюрприз. Она не поверила своим глазам, узнав в священнике отца своих детей. Но на тот момент у каждого уже была своя жизнь. Эту историю мы услышали от мамы, а ей ее рассказала наша бабушка. Но с тех пор мы ничего не знали про прадеда. И только недавно, благодаря усилиям нашей троюродной сестры, мы нашли информацию о нем".

Как отмечает музыкант, из сохранившихся у бабушки документов стало известно, что Петр Рудаев родился в 1881 году в украинском городе Павлоград, и от туда, уже будучи зрелым молодым человеком, перебрался на Кубань, где и женился Александре, прабабушке Томаса, в 1916 году.

В семейном архиве имеется хорошо сохранившееся свидетельство о заключении брака в местной церкви. В 1917-м году у пары родилась дочь Раиса — бабушка Томаса. А позже, ещё одна дочь, Людмила и сын Владимир. В 1930-м году вся семья отправилась в Казахстан, на стройку Турксиба. Позже пути Петра и Александры разошлись. А потом пришла война.

Фото: из семейного архива Томаса Томасова

В 1943 году их сын Владимир Петрович ушёл на фронт. И там пропал без вести. Осталась в Алма-Ате бабушка Александра с двумя дочерями. А информация о прадедушке, Петре Николаевиче, на этом полностью обрывалась.

И случилось невероятное. На сайт "Бессмертного полка", где была размещена информация о семье Рудаевых и, в частности, о разыскиваемом Владимире, зашла женщина, которая оказалась внучкой Петра Николаевича, рождённая в семье, образованной уже после развода с прабабушкой Томаса. Так нашлась родственница по линии прадеда. Она рассказала массу интересных фактов биографии предка.

В годы войны, до переезда на Кубань, Петр Николаевич отучился в семинарии и стал служителем одного из алматинских православных приходов и в его обязанности входило благословение верующих новобранцев, уходящих на фронт.

Фото: из семейного архива Томаса Томасова

Прадед Томаса прожил очень долгую и активную жизнь и скончался в городе Абинск Краснодарского края в возрасте 96 лет в 1977 году. Сам Томас говорит, что хотел бы поехать в тот город, где проживал его предок после войны, на его могилу, найти то место, где он жил. А еще хотел бы найти историю его служения в алматинской Епархии.

Фотография Петра Николаевича, с прабабушкой Томаса Томасова, Александрой и их дочкой – бабушкой музыканта, сохранилась в семейном архиве. А вот фотографию, где он уже в сане священника, семье прислала его внучка. Таким необычным образом, говорит музыкант, удалось узнать о необычном пути прадеда.

Автор: Наталья Бойко, АПН