Андрей Губин рассказал о своей новой возлюбленной

Появление российского автора хитов Андрея Губина на "Новой волне" в Сочи стало сенсацией. Музыкант посетил свой творческий вечер и пообщался с журналистами. Он рассказал, что прибыл на курорт не один, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, одна из немногих попыток Андрея Губина наладить личную жизнь обернулась удачей. В эксклюзивном интервью Губин признался, что сейчас "встречается". Однако столько внимания, сколько ему хотелось бы, оказывать избраннице не может.

"Я не могу так заботиться о девушке, как я люблю. Я так, финансово, забочусь. Вот мы сейчас на Красной Поляне, я знаю, что там интересно, здесь, а сил нет сходить. Я просто говорю: "Туда сходи. Дотуда добраться столько-то. В ресторан сходить столько-то. На тарзанку добраться столько-то". К сожалению, ухаживания у меня сейчас такие". Российский певец Андрей Губин

Конечно же, после таких откровений фанаты артиста с новыми силами начали обсуждать личную жизнь кумира.

В частности, у многих возник вопрос: а не собирается ли певец связать себя узами брака? На этот вопрос Губин ответил в эфире программы "Ты не поверишь!", подчеркнув, что сыграет свадьбу с девушкой, которую по-настоящему любит.

23 августа 2024 года в городе Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею некогда популярного артиста Андрея Губина. Сам он не пел, но послушал выступления своих коллег, которые исполнили его хиты. При этом композитор Игорь Крутой снял на видео реакцию Андрея Губина на эти выступления.

