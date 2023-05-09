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Казахстан представят семь боксеров в четвертьфинале ЧМ-2023

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Праздничный день 9 Мая на мировом первенстве по боксу в Ташкенте (Узбекистан) стал успешным для представителей сборной Казахстана. На ринг вышли пять казахстанцев, и четверо из них завоевали путевки в четвертьфинал данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым казахстанская дружина к данному часу заработала 7 мест на стадии четвертьфинала. 9 мая первым на ринг Ташкента поднялся капитан казахстанской сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг), который победил Мирослава Капулера-Ищенко (Израиль). Далее таразского боксера ждет француз Макан Траоре.


Вторым по счету в 1/4 финала пробился Нурбек Оралбай (до 80 кг), переигравший турка Каана Айкутсунума – 5:0. На пути к полуфиналу Оралбай встретится с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем, который является чемпионом Азии.

Далее в 1/8 финала в весовой категории до 54 кг наш Махмуд Сабырхан встретился с представителем Индии – Сачином Сивачем и победил его единогласным решением судей. Следующим соперником Махмуда будет Мохаммед Амаду (Гана).


Спустя время еще один индийский боксер пострадал от казахстанца. Дулат Бекбауов (67 кг) не пропустил в четвертьфинал Акаш Акаша. 

Огорчил своих болельщиков в этот день казахстанец Нурканат Райыс, выступающий в весовой категории до 75 кг, который ничего не смог противопоставить Вандерлею Перейра из Бразилии – 0:5.

Таким образом, на стадии 1/4 финала ЧМ-2023 от Казахстана выступят семь боксеров: Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Четвертьфиналы мирового первенства в Ташкенте стартуют 10 мая. 

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Куандык Шынасилов
Узбекистан
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