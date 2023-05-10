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Дымом заволокло Северо-Казахстанскую область

Дымом заволокло Северо-Казахстанскую область Фото: Freepic
В Северо-Казахстанской области жители жалуются на задымление. Причиной стали пожары в соседней России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ПетропавловскNews, в последние дни жители региона отмечают дым и смог в населенных пунктах. Причиной стали пожары, охватившие соседние с севером Казахстана области Российской Федерации.


Как сообщили ранее российский издания, пожаром охвачены сразу несколько регионов России. Это Омская, Курганская, Тюменская области. Дым от масштабных возгораний достиг и другой северной области Казахстана. Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, смог в регионе вызван так же горящими лесами в РФ.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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