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Смог на территории Костанайской области объяснили спасатели

Смог на территории Костанайской области объяснили в ДЧС Фото: freepik
Смог в Костанайской области связан с пожарами на территории России, сообщает Zakon.kz.

Смог на территории Костанайской области вызван пожарами в России, пишет Telegram-канал "Костанайские новости".

"В результате природных пожаров на территории РФ (Курганской и Тюменской областях) на территории Костанайской области и в областном центре наблюдается смог", - написали в департаменте по ЧС области.

Пожар в Курганской области длится более трех суток, в тушении пожара, по информации российских СМИ, по состоянию на 8 мая в тушении огня задействовано 400 спасателей и пожарных и более 100 единиц транспорта. 

Пожары в Тюменской области начались 4 мая. По состоянию на 8 мая в регионе были задействованы больше 1200 сотрудников МЧС и других подразделений.

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