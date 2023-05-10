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Законодательство РК

Стать профессиональным бухгалтером в Казахстане будет сложнее

Статья профессиональным бухгалтером в Казахстане будет сложнее Фото: freepik
Министерство финансов разработало проект приказа заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК "О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, проходной балл для получения профбухгалтера планируют увеличить с 50 до 75 баллов.

В действующих правилах проведения сертификации кандидатов в профессиональные бухгалтеры предлагается увеличить предел общего суммарного балла для сдачи экзамена ("проходного" балла) до не менее 75 баллов из 100 возможных. Сейчас "проходной" балл составляет не менее 50 баллов из 100 возможных.

Экзаменационный билет будет состоять также из 5 заданий, состоящих из:

  • четырех заданий, каждое из которых содержит одинаковое количество теоретических и практических вопросов;
  • двадцати тестовых вопросов.

Вместе с тем предлагается каждое задание "оценивать" от 5 до 30 баллов по значимости вместо "оценки" по 20 баллов за каждое задание.

При этом тесты будут оценивать также по одному баллу за каждый правильный ответ.

Вносится уточнение, согласно которому в качестве независимых наблюдателей в процессе проведения экзамена принимают участие представители профессиональной организации, не имеющей с организацией по сертификации соглашения о взаимодействии.

Оригиналы экзаменационных работ должны храниться не менее 5 лет на бумажном носителе и (или) не менее 25 лет на электронном носителе с даты проведения экзамена.

Проект приказа МФ РК находится на публичном обсуждении до 24 мая 2023 года.

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