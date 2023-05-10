Психологи выпустили рекомендации для подростков по использованию соцсетей

Ведущая группа американских психологов предупредила, что подростков необходимо предварительно обучить грамоте в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Американская психологическая ассоциация (APA) выпустила 10 научно обоснованных рекомендаций по использованию соцсетей подростками и детьми младшего возраста. APA сравнила обучение пользованию соцсетями с получением водительских прав. Подростки не могут просто выйти на дорогу, не выучив правила, сообщает UPI.

По мнению главного научного сотрудника APA Митчелла Принштейна, соцсети могут принести как пользу, так и вред. Существуют определенные психологические компетенции, которыми должны обладать дети, прежде чем они начнут пользоваться соцсетями. Они зависят от сильных сторон и уровня зрелости отдельных детей.

Родители могут помочь своим детям развить эти компетенции, а также провести скрининг на предмет проблемного поведения в интернете.

Среди навыков, которым родители могут научить детей, – понимание того, что реально, а что нет на этих платформах.

"У всех нас есть естественная склонность верить тому, что мы видим, обобщать и считать, что то, что мы видим, вероятно, является репрезентативным для большого числа людей. Мы все склонны сравнивать себя с другими. Это естественные человеческие характеристики. Когда мы делали это в "офлайновом" мире, это было ограничено только определенным количеством времени и только в определенных контекстах, мы лучше справлялись с этим". Митчелл Принштейн

По словам Принштейна, круглосуточный доступ к информации с неправильными представлениями и сравнениями может негативно сказаться на психологическом здоровье детей.

Родители должны следить за признаками того, что использование соцсетей мешает повседневной жизни или сну.

Они должны контролировать использование детьми соцсетей в раннем подростковом возрасте, примерно с 10 до 14 лет, увеличивая самостоятельность по мере взросления. Мониторинг должен быть сбалансирован с соответствующей потребностью подростков в приватности. Руководство APA составила группа специалистов по различным видам детского психического здоровья – от клинических детских психологов до школьных психологов.



В докладе APA отмечается, что необходимы значительные инвестиции в исследования, и они должны включать доступ к данным технологических компаний.

Исследования также показывают, что у детей больше шансов завести разнообразную дружбу в интернете, чем при личном общении, потому что сообщества все еще сегрегированы.